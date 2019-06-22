РИАМО - 22 июн. В Москве на улице Кременчугская произошло ДТП с участием минивэна и мотоцикла, в дорожной аварии пострадал мотоциклист, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«В районе дома 22 на улице Кременчугская произошло столкновение минивэна и мотоцикла. В результате ДТП пострадал мотоциклист госпитализирован», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.
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