РИАМО - 22 июн. С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности грузинских авиаперевозчиков, сообщается на сайте министерства транспорта РФ.

«Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», - уточняется в сообщении.

В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет более 792,5 тысячи долларов США и свыше 592,2 тысячи рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Авиационные власти РФ уведомили также о готовности к проведению консультаций с грузинской стороной.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. При этом, турагентам и туроператорам рекомендовали воздержаться от реализации туров из России в Грузию. Правительству страны поручено принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.