РИАМО - 22 июн. Ливень обрушился на центральную часть Москвы, в районе станции метро «Комсомольская» идет сильный дождь, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Люди пытаются укрыться от дождя под зонтами или на остановке общественного транспорта, ливень идет стеной, на дорогах образуются подтопления.

В Москве и по области во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные грозы и ливни ожидаются в северных и западных районах региона. Осадки могут выпасть до 10 миллиметров, что составляет более 10% от месячной нормы июня.

Также МЧС предупредило москвичей о грозе с градом и порывах ветра до 18 метров в секунду. Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, автомобиль парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.