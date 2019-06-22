РИАМО - 22 июн. На территории столицы в субботу ожидается дождь, гроза и град, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, москвичам рекомендовали быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 22 июня в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, но вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

«Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. <…>Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - уточняется в материале.