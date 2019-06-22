РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ветерану Великой Отечественной войны Зое Смирновой, подарившей ему книгу памяти, автором которой она является, помогли издать еще один том мемуаров.

«В Подмосковье живет Зоя Павловна Смирнова. Когда началась война, она была в Бресте и готовилась пойти в первый класс. Но вместо этого с мамой примкнула к подпольной организации, помогала передавать секретные документы и спасать жизни. Своими воспоминаниями о тех страшных годах Зоя Павловна поделилась в книге, которую подарила мне», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что на прошлой встрече «Зоя Павловна упомянула, что хотела бы издать еще один том мемуаров, сегодня наша делегация передала ей новое издание».

«Спасибо, Зоя Павловна, вам и всем нашим ветеранам!» - подытожил губернатор.

В мае ветеран Великой Отечественной войны Зоя Смирнова подарила губернатору книгу памяти, автором которой она является. Женщина рассказала, что выпустила ее на средства, полученные за премию «Наше Подмосковье».

Смирнова застала войну в возрасте 7,5 лет в Бресте. В январе 1944 года вместе с семьей ушла в партизанский отряд. После войны окончила авиационный институт. Сейчас она является членом совета ветеранов и труда Московской области.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.