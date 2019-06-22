РИАМО - 22 июн. Российский политик, депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев рассказал о своем заболевании - доброкачественной опухоли головного мозга – и о борьбе с ним, сообщается на сайте телеканала «ТВ-Центр».

Валуев в 2010 году вынужденно завершил спортивную карьеру. Данное решение он принял из-за доброкачественной опухоли головного мозга.

«Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение.<…> Я четко понимал, что у меня уже есть дети, я перенес эту операцию, мне лазили в голову», - сказал Валуев.

Он уточнил, что решение об операции принял сразу же. Первую операцию ему провели в Германии.

«Мне приходилось это (операцию – ред.) сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца. В итоге, дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать», - отметил депутат.

Он также отметил, что теперь каждый месяц проходит терапию.

Николай Валуев – российский политик, депутат Государственной думы VI и VII созывов. Является, первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года. Также бывший боксер-профессионал в тяжелой весовой категории. Завоевал несколько титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (2005-2007, 2009), чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов (1999).

Кроме того, с августа 2016 года Валуев ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!».

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