РИАМО - 22 июн. Посещение аттракциона «Колобок» в столичном парке «Сокольники» было застраховано, семьям детей, которые упали с аттракциона, выплатят компенсацию, сообщил в субботу гендиректор компании-подрядчика площадки аттракционов ООО «Ларедо» Сергей Кудаков.

В субботу трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок». Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести. В парке «Сокольники» создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств поломки. По факту травмирования детей возбудили уголовное дело.

«Приношу огромные извинения семьям пострадавших детей. Я лично, и как руководитель компании, готов встретиться с родителями в удобное для них время, чтобы оказать максимальную помощь, которая возможна с нашей стороны. Для меня главное, чтобы с детьми все было хорошо», - сказал Кудаков.

Он отметил, что компания работает в этой индустрии около 15 лет, это первый инцидент, который произошел с аттракционом.

«Мы предельно внимательно изучим причины произошедшего и примем максимальные меры, чтобы такого больше никогда не происходило. Посещение аттракциона было застраховано. Компенсация всем пострадавшим будет выплачена полностью. Еще раз приношу огромные извинения родителям и их малышам», - сказал Кудаков.