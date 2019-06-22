РИАМО - 22 июн. Жителям Подмосковья разослали СМС с предупреждением от МЧС о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток по Московской области ожидается ливневой гроза с дождем, град, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

На территории Московского региона в субботу ожидаются дождь, гроза, местами град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Холодный фронт пройдет по территории области с запада на восток. Ожидается выпадение до 10 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы июня.

При грозе и граде рекомендуется не выходить из дома, держаться подальше от электроприборов, не включать телевизор. На улице не следует прятаться под деревьями, также не рекомендуется купаться.