РИАМО - 22 июн. В подмосковной Коломне планируют собрать лучшие творческие силы, которые аккумулирует народный артист России Евгений Миронов, на мультижанровом фестивале-школе «Территория», сообщила журналистам министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в субботу в театре Наций с народным артистом России Евгением Мироновым и дирижером, народным артистом СССР Юрием Башметом поддержал предложение провести фестиваль-школу «Территория» в Коломне.

«Главное, что Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья – ред.) поддержал предложение провести фестиваль «Территория». Это мультижанровый проект. Идея, идеология его в том, что собраны лучшие творческие силы, которые аккумулирует Евгений Миронов, но это не только драматический театр, это и музыка, и балет, и опера, и кино. Вот, такая творческая лаборатория потому, что театр Нации работает в таком формате», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что профессиональные деятели искусства создадут в Подмосковье новые перформансы, спектакли в стиле вербатим (полностью состоят из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актерами) и пластические этюды благодаря погружению в новую территорию.

«Плюс будет образовательная программа, то есть будут профессиональные мастер-классы, на которые пригласят все областные театры. Их у нас 22. Конечно, режиссерам и актерам очень интересно встретиться в режиме реального времени с ведущими режиссерами России и мира. Тем более, приехавшие новые гости смогут подсказать для театра какие-то новые ходы, новые пьесы», - добавила Ширалиева.

Она уточнила, что на данный момент фестиваль-школу «Территория» могут провести в Коломне.

Также в ходе встречи обсудили новые проекты, которые можно будет реализовать на следующий год в Московской области.