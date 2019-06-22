РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в театре Наций с народным артистом России Евгением Мироновым и дирижером, народным артистом СССР Юрием Башметом, они обсудили фестиваль имени Чайковского в Клину, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Меня жена приглашала в Клин, но у меня не получается приехать, поэтому я пришел извиниться, поблагодарить за работу в Подмосковье в рамках фестиваля Чайковского», - сказал Воробьев.

На встрече также присутствовала министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева. Она уточнила, что в субботу на фестивале Миронов и Башмет представят авторскую программу «Ван Гог. Письма к брату».

«В этом году – это письма Ван Гога. И Юрий Абрамович (Башмет – ред.) придумал прекрасное музыкальное оформление этих писем. Это и Малер, и Бетховен, и Шнитке», - добавил Миронов.

В свою очередь Башмет отметил, что в планах стоит цель вывести фестиваль Чайковского в Клину на уровень Зальцбургского фестиваля.

«Сейчас реально мы уже реализуем на фестивале тему концертно-образовательную. Сейчас я поеду в Клин, где меня ждут дети. Я им буду проводить мастер-класс», - подчеркнул Башмет.

Также в ходе встречи обсудили новые проекты, которые можно будет реализовать на следующий год в Московской области.

Фестиваль Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня. Впервые на нем представят балет, а Денис Мацуев сыграет рапсодию на тему Паганини Рахманинова.