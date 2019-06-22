РИАМО - 22 июн. Благодаря открытию четырех новых станций Сокольнической линии 10 тысяч жителей столицы могут добираться до своих дач в новой Москве на метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По нашим оценкам, в зоне пешей доступности от четырех новый станций Сокольнической линии метро в новой Москве располагаются порядка 30 садовых товариществ. 10 тысяч москвичей могут добираться до своих дач прямо на метро», – подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что город реализует политику по комплексному развитию садовых товариществ, в том числе строит дороги, газо- и водопроводы, проводит электричество.

«Благоустройству СНТ на территории новой Москвы по поручению мэра столицы Сергея Собянина Строительный комплекс уделяет приоритетное внимание. Причем одновременно по нескольким направлениям. В частности, не так давно были построены подъездные дороги к садовым товариществам, расположенным около деревень Рассудово и Дудкино», – уточнил Жидкин.

По его словам, также сооружены две плотины, одна из них около поселка Фабрики 1 Мая, которые обезопасили в паводковый период около 2 тысяч домовладений в СНТ. Кроме того, в десяти СНТ сделаны детские площадки.

Он отметил, что с приходом в новую Москву метрополитена многие садовые товарищества получили совсем иное качество жизни.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро в ТиНАО. Строительство новых станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» произвели в максимально сжатые сроки.

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