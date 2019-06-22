РИАМО - 22 июн. На территории Московской области в субботу ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца текущих суток в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре жителям региона советуют закрыть все окна и форточки, не пользоваться лифтом. Прохожим на улице рекомендуют укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам.

«При дожде постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии, используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги, при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой», - уточняется в материале.

При грозе и граде не выходите из дома, держитесь подальше от электроприборов, не включаете телевизор. На улице не следует прятаться под деревьями, также не рекомендуется купаться.

«Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол», - отмечают спасатели.