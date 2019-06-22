РИАМО - 22 июн. Лесной пожар локализовали в подмосковных Луховицах, угрозы населенному пункту нет, превышение ПДК не зафиксировано, сообщается в Twitter-аккаунте МЧС РФ.

С территории Рязанской области 19 июня лесной пожар перешел на земли лесного фонда Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала «Мособллеса». По оперативной информации, по состоянию на 21 июня площадь пожара составляла примерно 80 гектаров. Пожар был расположен в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено.

«Природный пожар в Московской области в Луховицах локализован. Организовано взаимодействие с министерством обороны. Работы по тушению пожара проводятся со строгим соблюдением требований безопасности. Угрозы населенному пункту нет, превышение ПДК не зафиксировано.

Ситуация находится под контролем комитета лесного хозяйства Подмосковья и Главного управления МЧС России по Московской области.