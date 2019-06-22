РИАМО - 22 июн. В торжественной обстановке в филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого в городском округе Серпухов состоялся 53-й выпуск офицеров и седьмой выпуск прапорщиков, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Более 700 офицерам и более 80 прапорщикам вручили дипломы и нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения. Золотые медали и дипломы с отличием вручил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов», - отмечается в материале.

Особую трогательность мероприятию придало проведение торжественного воинского ритуала прощания выпускников с боевым знаменем филиала академии.

Также молодые офицеры и прапорщики отдали дань уважения родному учебному заведению, пройдя торжественным маршем по строевому плацу.

Окончилось мероприятие выступлением «строевой сотни» и традиционным лейтенантским вальсом в исполнении молодых офицеров.

Всего со школой в Московской области в этом году попрощались свыше 33 тысяч человек.