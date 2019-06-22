РИАМО - 22 июн. Компания «Аэрофлот» в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий отменила и отложила 19 прилетов из аэропорта «Шереметьево» и отлетов из воздушной гавани, сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 22 июня. <…> Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», - говорится в сообщении.

Всего отменены 13 рейсов, отложены на более позднее время – шесть. Речь идет как о перелетах внутри страны (Ростов, Ставрополь, Уфа, Саратов и другие), так и о полетах за границу (Рига, Хельсинки, Прага, Тбилиси и так далее).

«Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании», - уточняется на сайте.