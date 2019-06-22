РИАМО – 22 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сказал, что семья, в которой дети проживали в антисанитарных условиях, с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки Москвы, сообщает РИА Новости.

21 июня в полицию от жителей дома в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях.

«Семья с недавнего времени находится на контроле, поступали сообщения от соседей, что дети 7-8 лет вроде бы не посещают школу, по крайней мере нет (подтверждения) такой информации. Пока нет информации о месте работы родителей и о том, есть ли она вообще», - сообщил Бунимович.

По его словам, органы опеки еще в мае пытались разобраться в ситуации. Однако родители детей проявляли агрессивное поведение в адрес работников соцзащиты, не шли на контакт и не открывали двери.

«Сейчас мы разбираемся во всей этой ситуации», - заключил омбудсмен.