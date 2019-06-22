РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Беременная женщина, которую избили пьяные соседи в одном из домов на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, родила в роддоме города Видное, теперь она намерена обратиться к адвокату.

В Подольске в одном из домов на улице 43 Армии 31 мая беременную женщину сильно избили пьяные соседи за сделанное замечание о шуме под окнами поздно ночью. Пострадавшая была на 38 неделе беременности и получила сильнейшие гематомы. Как говорилось ранее в сообщении пресс-службы Главного управления СК России по Московской области, следственными органами было организовано проведение проверки информации о несвоевременном реагировании сотрудниками полиции на сообщение о данном преступлении. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям, либо бездействию сотрудников полиции.

«13 июня родился мальчик, делали кесарево сечение. Сейчас уже нас выписали, и мы находимся дома. Но шоком стала информация о том, что до сих пор никому из нападавших не предъявлено обвинение, все участники тех событий находятся в статусе свидетелей. Мы обратились к адвокату, так как несмотря на огласку в СМИ люди все же могут уйти от ответственности, и в этом им хорошо помогают», – сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, по материалам проведенной проверки в установленном законом сроке отделом дознания УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои» и статье 213 «Хулиганство» УК РФ. В настоящее время полицейскими установлены и опрошены в отделе полиции шесть граждан, причастных к свершению данного противоправного деяния. В ходе следствия установят роль каждого участника конфликта. Расследование уголовного дела продолжается.