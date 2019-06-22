РИАМО - 22 июн. Раздача воды началась в субботу днем на 17 станциях Московского центрального кольца (МЦК) и метрополитена в связи с аномально жаркой погодой, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Сегодня в жару раздаем воду на станциях мосметро и МЦК. Метро: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Выхино» (7), «Измайловская» и «Кунцевская» (3), а также на «Технопарке» (2)», - отмечается в материале.

Кроме этого, пассажиры станций МЦК «Бульвар Рокоссовского», «Окружная», «Владыкино», «Панфиловская», «Балтийская», «Стрешнево» «Зорге» также смогут получить бесплатную воду.

Воду раздают и на станциях метро «Кропоткинская» и «Сокол».

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

В Москве и по области во второй половине дня местами прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные грозы и ливни ожидаются в северных и западных районах региона. Осадки могут выпасть до 10 миллиметров, что составляет более 10% от месячной нормы июня.

Также в субботу в Москве жара может побить абсолютный рекорд дня для 22 июня, установленный в 1917 году.