РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие продолжилось торжественным маршем войск Московского гарнизона, представляющих три вида Вооруженных Сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот.

«В день памяти и скорби Андрей Воробьев в составе делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным, принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», - отмечается в материале.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.