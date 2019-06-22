РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. На Старом кладбище в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в ходе памятных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби, провели ритуал забора земли с места братского захоронения для размещения ее в историко-мемориальном комплексе возводимого главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В День памяти и скорби во всех субъектах России торжественно проводят ритуал забора земли с мест братских захоронений и забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Всю собранную землю и воду в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и капсулах с водой и установят в историко-мемориальном комплексе возводимого главного храма Вооруженных сил Российской Федерации парка «Патриот».

«22 июня по инициативе Министерства обороны РФ в микрорайоне Климовск на Старом кладбище в ходе памятных мероприятий ко Дню памяти и скорби прошла патриотическая акция «Горсть памяти», в которой приняло участие более 100 человек. Представитель военкомата взял землю с мемориального комплекса, где покоятся останки воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, для размещения в парке «Патриот». Всего в Климовске захоронен 71 воин, имена известны только у 46. Сюда привозили погибших из госпиталя и с линии фронта из-под Каменки, которая была примерно в 26 километрах отсюда», - сказал замглавы администрации муниципалитета по развитию территорий Сергей Иванов.

По его словам, в этот день памятные мероприятия проходят по всему Подольску в местах, где расположены памятники воинам, погибшим в годы войны. Также в этот день акцию «Горсть памяти» провели на кладбище Красная Горка.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ильичев рассказал, как в 1941 году в первый день войны сотрудники Климовского машиностроительного завода массово уезжали в военкомат и затем на фронт на машинах, порой оставив только записку для членов семьи и взяв документы, когда давали время забежать домой. Он отметил, что все работники предприятия были готовы защищать Родину.

«10 тысяч человек проживало в Климовске в то время, и половина из них ушла на войну, примерно одна треть не вернулись. Но мы помним подвиг каждого. Имена воинов выбиты на станции «Гривно» и на Весенней золотыми буквами на обелисках, занесены в Книгу память. Вечна память воинам, погибшим при защите Родины!» - сказал Ильичев.