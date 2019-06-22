РИАМО - 22 июн. В Москве прошел финал 40-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса, в соревнованиях приняли участие 6 команд, представляющих четыре филиала «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Участники продемонстрировали свои знания по техническому устройству и эксплуатации троллейбуса, правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров. На территории 8-го троллейбусного парка водители выполнили фигуры вождения различной сложности: объезд препятствий, «змейку», точную остановку, заезд в бокс и другие.

«Без высокого профессионализма невозможно качественное обслуживание пассажиров наземного транспорта. Такие зрелищные мероприятия помогают нашим водителям совершенствовать свои навыки и мастерство. Сегодня мы выбрали лучшего водителя троллейбуса, а в мае за это звание уже посоревновались представители трамвайных депо. Поздравляю победителей и желаю им дальнейшей успешной работы!» – сказал начальник отдела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Станислав Измайлов.

По итогам соревнований первое место и звание лучшего водителя троллейбуса Москвы завоевал Алексей Мелешко, на втором месте расположился Сергей Безруков, на третьем – Георгий Попов. В командном зачете лидирующие места заняли представители 8-го троллейбусного парка.

Для гостей конкурса подготовили развлекательную программу с конкурсами и играми, а инструкторы мотошколы Мосгортранса провели показательные выступления на мотоциклах. На территории площадки работала полевая кухня.

Победители и призеры конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса:

Личное первенство:

1 место – Алексей Мелешко (филиал Центральный)

2 место – Сергей Безруков (8-й троллейбусный парк)

3 место – Георгий Попов (8-й троллейбусный парк)

Командное первенство:

1 место – 8-й троллейбусный парк (команда № 1)

2 место – филиал Центральный (команда № 2)

3 место – филиал Восточный