РИАМО - 22 июн. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением председателя Союза журналистов России поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудников полиции в Москве в отношении ивановского журналиста и московского студента, сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Москве расследуются уголовные дела по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД России по району Щукино города Москвы в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)», - отмечается в материале.

Михеенко и Евгеньев в 2017 году были осуждены по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), приговор вступил в законную силу.

В связи с обращением Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц. Ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий поставлен председателем СК России на контроль.