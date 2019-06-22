РИАМО - 22 июн. Пожар произошел в доме в СНТ в деревне Ширяево Раменского городского округа, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Ширяево, СНТ «Ширяево», участок 43.

«Есть пострадавший. В 10:55 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 24 человека», - говорится в сообщении.