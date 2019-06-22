РИАМО - 22 июн. Неизвестный украл автомобиль Lexus стоимостью 2,5 миллиона рублей от дома в поселке Володарского Ленинского района, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«21 июня в 09:14 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1979 года рождения с заявлением о том, что с 23:30 20 июня до 07:35 21 июня от дома в поселке Володарского Ленинского района неизвестный похитил ее автомашину Lexus NX 300 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.