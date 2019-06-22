РИАМО (СТУПИНО) - 22 июн. Ступинские врачи стабилизировали состояние пострадавшего в ДТП 25-летнего мужчины, он не справился с управлением, мужчина получил тяжелую сочетанную травму, говорится в сообщении пресс-службы Ступинской ЦРКБ.

По данным Ступинского информагентства, 21 июня в 18:22 на подъездной дороге к деревне Мясищево 25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и совершил съезд в кювет, его экстренно доставили в Ступинскую ЦРКБ с тяжелой сочетанной травмой. Пассажир иномарки также получил травмы и был госпитализирован. На место ДТП выезжали пожарно-спасательное подразделение ПЧ-271 Ступинского ТУСиС «Мособлпожспас», ГИБДД, скорая помощь.

«У 25-летнего мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, поперечный передом двух шейных позвонков, закрытый перелом со смещением левой плечевой кости, ушиб обоих легких. Пациент был госпитализирован в травматологической отделение, где ему была проведена компьютерная томограмма шейного и грудного отделов позвоночника, рентгенография таза. Пострадавший осмотрен травматологом, неврологом, хирургом. Сейчас его состояние стабильное», - сказал заместитель главного врача по медицинской части Ступинской ЦРКБ Валерий Ануфриев.

Он отметил, что врачи делают все необходимое и рассчитывают на благоприятный прогноз.