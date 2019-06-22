РИАМО - 22 июн. Ссора двух знакомых в подмосковном Сергиевом Посаде закончилась дракой, в результате конфликта одного из мужчин госпитализировали с телесными повреждениями, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 20 июня в 16:58 в Сергиевом Посаде на улице Карла Либкнехта из своей квартиры бригадой скорой помощи с телесными повреждениями в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1972 года рождения. Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».