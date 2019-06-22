РИАМО - 22 июн. В столичных «Лужниках» продолжается реконструкция и строительство более 10 различных спортивных и инфраструктурных объектов, работы по развитию комплекса планируется завершить к 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Открытие мэром Москвы Сергеем Собяниным Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой стало очередным этапом развития олимпийского комплекса «Лужники». Сегодня мы продолжаем реконструкцию и строительство более 10 различных спортивных и инфраструктурных объектов, включая многофункциональный плавательный центр, Ледовый дворец «Кристалл», теннисный центр, Дворец единоборств и спортивный зал «Дружба», – сказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что работы по развитию спортивного комплекса «Лужники» власти города планируют завершить к 2022 году.

По его словам, в этом году планируется ввести плавательный центр. В 2020 году завершить работы на «Дружбе», «Кристалле» и теннисном центре, в 2021 году – построить центр единоборств.

«Таким образом, в ближайшие годы «Лужники» станут одним из самых крупных и современных спортивных кластеров в мире, расположенных в центральной части мегаполиса, где с удовольствием будут проводить время жители и гости столицы», – подчеркнул Хуснуллин.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Он является уникальным объектом по своему содержанию и архитектуре. Дворец гимнастики будет работать на спортсменов, на высшие спортивные достижения, а также для любителей этого спорта и всех жителей столицы.