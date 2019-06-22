РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Пожарные устранили возгорание в частном доме в деревне Русавкино-Поповщина подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел вечером 21 июня в частном доме на улице Дорожная.

«Двадцать первого июня в 19:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, деревня Русавкино-Поповщина, улица Дорожная. В 23:26 он был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 16 человек и четыре единицы техники.