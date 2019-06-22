РИАМО – 22 июн. В 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР президент РФ Владимир Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, сообщает ТАСС.

Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому 22 июня в стране Дню памяти и скорби.

«Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев и члены кабмина, руководство администрации президента, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ и представители основных конфессий, а также кадеты», - отмечается в материале.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин расправил на нем ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии. Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.