РИАМО - 22 июн. Пожарные потушили возгорание в 12-этажном доме на улице Мусы Джалиля в Москве, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 12:31 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улицы Мусы Джалиля, дом 14, корпус 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже 12-этажного жилого дома», - отмечается в материале.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Принятыми мерами в 12:50 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.