РИАМО - 22 июн. На данный момент в столичном парке «Сокольники» создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств, которые привели к механической поломке на аттракционе «Колобок», в результате происшествия пострадали трое детей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы парка.

«22 июня в 11:08 при работе аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины. В результате чего произошло проседание кабины с высоты 20 сантиметров и последующая автоматическая остановка аттракциона. Персоналом арендатора, обслуживающего площадку аттракционов, была нарушена техника безопасности при эвакуации», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ЧП пострадали трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировали легкое сотрясение мозга.

«На данный момент аттракцион закрыт. Создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего», - добавил собеседник агенства.

По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело.