РИАМО - 22 июн. Возгорание произошло в квартире в подмосковных Мытищах, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 04:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №33/4, квартира 16.

«Есть пострадавшие. В 06:18 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», - говорится в сообщении.