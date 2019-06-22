РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В подмосковном Подольске прошел фестиваль ВФСК ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья «ГТО без границ», участниками которого стали более 250 человек, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Сергей Сабинин.

Фестиваль прошел 21 июня в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск. В его открытии принял участие представитель министерства физической культуры и спорта Московской области Александр Козлов.

«Проверить свои силы приехали гости из Домодедова, Чехова, Талдома, Наро-Фоминска, Подольска. На тестировании было представлено 16 видов испытаний, часть из которых общие, остальные разработаны специально для различных нозологических групп. Участие приняли более 250 человек», - написал Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Перед сдачей норм ГТО методист по адаптивной физической культуре ФСК «Заречье» Владимир Васильев провел разминку со всеми участниками.