РИАМО - 22 июн. Автолюбителям посоветовали в субботу парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов, в столице ожидается гроза и сильный ветер, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня МЧС прогнозирует дождь и ветер в некоторых районах Москвы. Если вдруг, то вспомните о безопасной парковке подальше от деревьев и рекламных щитов, а на дороге - об осторожности. И без резких маневров - опасность аквапланирования», - говорится в сообщении.

В Москве и по области во второй половине дня местами прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные грозы и ливни ожидаются в северных и западных районах региона. Осадки могут выпасть от до 10 миллиметров, что составляет более 10% от месячной нормы июня.

Также в субботу в Москве жара может побить абсолютный рекорд дня для 22 июня, установленный в 1917 году.