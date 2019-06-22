РИАМО - 22 июн. В III форуме социальных инноваций регионов, который проходил на ВДНХ с 19 по 21 июня, приняли участие более 35 тысяч человек, в этом году он впервые проводился в открытом формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва впервые принимает форум социальных инноваций, где мы пытаемся найти ответы на вызовы, которые ставит перед социальной сферой быстро меняющийся мир. В течение трех дней мы участвовали в огромном количестве дискуссий по всем вопросам социального развития, будь то образование, здравоохранение, долголетие, активный образ жизни или счастье, которым должна быть пронизана вся социальная сфера», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участники форума озвучили много интересных идей, проектов, предложений, которые уже работают в других странах и делают жизнь людей лучше.

«Форум посетили около 35 тысяч человек. В нем приняли участие 200 общественных и политических деятелей, 24 ведущих эксперта из 15 стран мира провели открытые лекции, которые смогли послушать все желающие», - подчеркнула Ракова.

Гостями форума стали ведущие эксперты, филантропы, общественные и политические деятели из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Израиля, Нидерландов, Аргентины, Греции, Дании, Финляндии, Бутана и Азербайджана. На форуме работали около 3 тысяч профессионалов из 85 субъектов страны. В региональные делегации вошли представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества и волонтерского движения.

Также работала интерактивная выставка инновационных проектов с VR-зонами, голографическими презентациями, бесплатными тренингами, творческими мастерскими, лабораториями. За три дня провели 65 мероприятий, в числе которых подписание 21 соглашения. Ведущие российские и мировые эксперты прочитали восемь лекций о секретах долголетия, формировании привычек здорового образа жизни, новых технологиях в образовании и возможностях цифрового развития.

За событиями форума можно было следить онлайн. На сайте прошло более 106 часов прямых трансляций. Их посмотрели более 200 тысяч человек.

Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая дискуссионная площадка, где обсуждают социальные проблемы, показывают презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов России. Впервые форум прошел в 2015 году в Омске. На него приехали участники из 75 регионов.