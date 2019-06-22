РИАМО - 22 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в результате поломки аттракциона на востоке столицы, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В субботу трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве. Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести.

«По предварительным данным, днем 22 июня в результате поломки аттракциона в одном из парков на востоке Москвы кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю, и они получили различные травмы. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметила Иванова.

С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.