РИАМО - 22 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в результате поломки аттракциона на востоке столицы, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В субботу трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве. Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести.
С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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