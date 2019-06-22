РИАМО - 22 июн. Состояние троих детей, которые упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«На место инцидента в парк «Сокольники» в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи. Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет», - сказал собеседник агентства.

В субботу трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве.

Как отмечают СМИ, аттракцион заклинило на самой нижней точке – на высоте 30 сантиметров. Специалисты будут выяснять, почему открылись запорные механизмы на аттракционе.