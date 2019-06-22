РИАМО - 22 июн. Температура воздуха в подмосковной Коломне 21 июня поднялась до 31,9 градуса, таким образом, побит рекорд дня, установленный в 1968 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве несколько дней сильно жарко. На станции ВДНХ два дня (20 и 21 июня) столбик термометра добирался до отметки 30 градусов. В субботу может быть рекордно жарко (рекорд жары для 22 июня 31,8 градуса принадлежит 1917 году).

«А вот в городах Подмосковья рекорды температуры уже отмечены накануне. Так, в Коломне воздух прогрелся до 31,9 (предыдущий 31,2 в 1968 году). Очень жарко было и в некоторых областях, соседних с Московской областью», - говорится в сообщении.

Также суббота может стать самым жарким днем текущего месяца, потому что 23 июня центральные области ждет ослабление жары на 5-7 градусов.