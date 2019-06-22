РИАМО - 22 июн. В ночь с 20 на 21 июня автобусы «Мострансавто» перевезли свыше 500 выпускников столичных и подмосковных школ, а также их родителей и сопровождающих к местам проведения выпускных вечеров в Москве и городах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В транспортном обслуживании мероприятий было задействовано 12 комфортабельных автобусов большого класса из 11 филиалов предприятия: Королевского, Мытищинского, Домодедовского, Солнечногорского и других», - отмечается в материале.

Приоритетом для «Мострансавто» является безопасность и комфорт пассажиров. Автопарк предприятия соответствует государственным стандартам к перевозке организованных групп детей. Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.

Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. Водители, задействованные в перевозках, в обязательном порядке проходят дополнительный инструктаж.

«Мострансавто» ежегодно принимает участие в перевозке выпускников.

Со школой в Московской области в этом году попрощались свыше 33 тысяч человек.