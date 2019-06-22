РИАМО - 22 июн. В Московском регионе в субботу ожидается выпадение до 10 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Москве и по области переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее интенсивные грозы и ливни ожидаются в северных и западных районах региона. Осадки могут выпасть от 0 до 10 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в субботу погоду в Московском регионе будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого выходит в Архангельскую область. Днем температура воздуха в Москве прогреется до 30-32 градусов, по области от плюс 28 до 33 градусов.

Ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый.

По его словам, давление в течение дня изменится мало, и барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.