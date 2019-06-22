РИАМО - 22 июн. На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов», говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета градостроительной политики и строительства.

«Строительство тоннеля велось в сложных гидрогеологических условиях, а также среди плотной городской застройки, под улично-дорожной сетью улиц Архитектора Власова, Воронцовских Прудов и Новаторов, включая территорию Воронцовского парка. Тем не менее проходка участка завершена за 8 месяцев», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Марс Газизуллин добавил, что длина построенного участка составляет около 1,3 километра.

«Уникальность работ состояла в том, что трасса тоннеля пересекла открытый котлован притоннельных сооружений – тоннелепроходческий комплекс «Наталия» был перемещен без разбора методом протаскивания по специально устроенному лотку», – отметил глава компании.

Южный участок Большой кольцевой линии московского метро, к которому будет присоединена существующая Каховская ветка, включает в себя станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино». В настоящее время на станциях ведутся работы по выносу инженерных сетей и обустройству котлованов станций.

Также продолжаются работы по строительству левого перегонного тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов» – пройден участок метротоннеля протяженностью 250 метров.

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