РИАМО - 22 июн. В Подмосковье и Москве на 23 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его в Подмосковье и Москве объявили из-за дождя с 13:00 22 июня до 17:00 23 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Тверской и Смоленской областях. Следующий, «оранжевый», уровень объявили в Тамбовской и Владимирской областях.

В Московском регионе 23 июня будет переменная облачность, местами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью составит плюс 16-18 градусов, днем – 23-25. Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.