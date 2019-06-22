РИАМО - 22 июн. На портале «Узнай Москву» появился маршрут по местам, связанным с семьей столиных купцов и коллекционеров Щукиных, его протяженность составляет более 10 километров, он включает в себя 17 адресов, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Подробное описание тура можно найти в разделе «Маршруты» портала «Узнай Москву», а также в одноименном мобильном приложении.

«Портал «Узнай Москву» знакомит пользователей с известными людьми, которые внесли особый вклад в развитие нашего города. На этот раз — с семьей знаменитых купцов, меценатов и коллекционеров Щукиных. Новый интерактивный тур мы приурочили к открытию большой экспозиции в Пушкинском музее», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что длина маршрута - 10 километров. Займет познавательная прогулка около трех часов.

Маршрут подготовили к открытию масштабной выставки в ГМИИ имени Пушкина «Щукин. Биография коллекции», на которую можно попасть до 15 сентября. Выставка рассказывает историю известной на весь мир коллекции французского модернизма Сергея Щукина. Посетители увидят знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозицию вошли работы, хранящиеся как в Пушкинском музее, так и в «Эрмитаже». Например, из Петербурга приедет самая знаменитая работа Анри Матисса «Танец».

Сергей Щукин - московский купец и знаменитый коллекционер искусства. Собрание его картин положило начало коллекциям французской модернистской живописи в «Эрмитаже» и ГМИИ имени Пушкина. Он родился в 1854 году в старообрядческой семье в Москве. Отец, Иван Щукин, был известным фабрикантом. Три брата Сергея Щукина также собирали произведения искусства. Петр Щукин коллекционировал предметы старины, Дмитрий - произведения старых европейских живописцев, а Иван - полотна испанских мастеров.

Автор маршрута Наталия Семенова - историк искусства, биограф братьев Щукиных. Прогулка начнется в Таганском районе, где в одном из домов в XIX веке обосновался отец коллекционеров Иван Щукин. Название этого района появилось благодаря ремесленникам, жившим там с XVI века. Они лили из чугуна таганы - треножные подставки для походных кухонь. Позднее Таганский район стал одним из самых купеческих мест столицы, где проживали многие династии торговцев: Рюмины, Смирновы, Филипповы.

Первым объектом на маршруте станет Покровский монастырь. На монастырском кладбище похоронены отец и мать Сергея Щукина, его жена Лидия, сыновья Григорий и Сергей, брат Петр и другие родственники. Сам монастырь основан 1635 году, как мужской на деньги царя Михаила Федоровича. Строительство завершено сыном царя Алексеем Михайловичем.

В пешеходный маршрут также войдет дом Щукина на Большом Знаменском переулке. А завершиться пешеходный тур в Тимирязевском музее.

«Узнай Москву» — совместный проект департамента образования и науки, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий. Интерактивные гиды по достопримечательностям города содержат описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 609 памятников, 304 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 82 тематических прогулочных маршрутах.