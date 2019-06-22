РИАМО - 22 июн. Трое детей упали со сломавшегося аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» в Москве, они получили травмы, сообщает в субботу РЕН ТВ.
«По предварительным данным, он (аттракцион – ред.) сломался. Одна кабинка вышла из строя, после чего весь аттракцион остановили», - говорится в сообщении.
В момент поломки кабинка находилась в положении, при котором дети оказались в положении вниз головой. В результате происшествия трое детей упали и получили травмы.
Как отмечают СМИ, аттракцион заклинило на самой нижней точке – на высоте 30 сантиметров. Специалисты будут выяснять, почему открылись запорные механизмы на аттракционе.
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