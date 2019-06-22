РИАМО – 22 июн. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, сообщается на сайте Кремля.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», - говорится в документе.

Турагентам и туроператорам рекомендовали воздержаться от реализации гражданам туристического продукта, который предусматривает перевозки граждан из России в Грузию.

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

В связи с чем на сайте компании «Аэрофлот» сообщается, что авиакомпания полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию.

С настоящего времени главные усилия «Аэрофлота» будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там российских граждан. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке.

«Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов», - отмечается в материале.