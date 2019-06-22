РИАМО - 22 июн. Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования малолетнего мальчика в акватории реки Оки в подмосковном Серпухове при катании на гидроцикле, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 21 июня примерно в 18:20 мужчина 1986 года рождения катался со своим сыном на гидроцикле в районе лодочной станции «Старт», расположенной в деревне Лужки городского округа Серпухов Московской области. Двигаясь вдоль левого берега реки Оки, вверх по течению, гидроцикл наехал на мель, в результате чего отец и сын упали с транспортного средства», - отмечается в материале.

При падении ребенок ударился о твердую поверхность дна, получил телесные повреждения различной степени тяжести, в настоящее время находится в медицинском учреждении Москвы.

В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены отец и очевидцы произошедшего, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь представитель пресс-службы здравоохранения Московской области уточнил РИАМО, что девятилетний мальчик попал под винт гидроцикла, у него тяжелая травма головы.