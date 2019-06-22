РИАМО - 22 июн. Уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие о подвиге защитников Брестской крепости, опубликовали на сайте министерства обороны России.

Минобороны России на официальном сайте продолжает публикацию архивных документов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Материалы Центрального архива ставят заслон фальсификации истории, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.

«В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны на сайте военного ведомства размещен историко-патриотический раздел о героической обороне Брестской крепости, созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива министерства обороны», - говорится в сообщении.

Битва у «цитадели над Бугом» стала одним из первых крупных сражений ВОВ и вошла в ее историю как яркий подвиг наших военнослужащих, пример жертвенного отношения к воинскому долгу, доблести и отваги. Именно после боев у Брестской твердыни в дневниковых записях, письмах домой гитлеровских офицеров и солдат появятся признания о том, что здесь для них началась совсем другая война, такого грозного противника они еще не встречали.

Минобороны впервые публикует реальные воспоминания оставшихся в живых защитников крепости, взятые у них после войны, фотокопии рассекреченных боевых донесений и разведсводок, журналов боевых действий, переводные трофейные документы вермахта, наградные материалы, воссоздающие величественную картину беспримерного воинского подвига.

Эти документы раскрывают судьбы защитников крепости, повествуют об их подвиге и неизвестных событиях обороны брестской крепости.

«Так, в первых донесениях командования 42-й стрелковой дивизии от 22 июня и 5 июля 1941 года сообщалось, что противник начал массированный артиллерийский обстрел и авиационную бомбардировку крепости в 4 часа утра 22 июня. В донесениях даются первые сведения о сложившейся боевой обстановке в районе Бреста, о ведении частями дивизии активной маневренной обороны и их отводу под защиту стен крепости», - уточняется на сайте.

Также повествуется о первых победах, одержанных бойцами дивизии 22-23 июня 1941 года, в ходе которых было уничтожено в общей сложности 42 танка противника и девять вражеских самолетов, в ходе кровопролитных отходных боев выбивалась живая сила противника.

О героической обороне Брестской крепости советскому командованию стало известно только в начале 1942 года из бумаг, найденных в штабе разгромленной 45-й немецкой дивизии.

В череде документов примечателен рассказ о подвиге полкового комиссара, заместителя командира по политической части 84 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии Ефима Фомина, взявшего на себя командование гарнизоном Центральной крепости и показавшего подчиненным личным примером образцы мужества и отваги. Будучи оглушенным взрывом и полузасыпан при взрыве гитлеровцами казарм, полковой комиссар был извлечен из-под развалин солдатами противника и взят в плен. Был выдан предателями и расстрелян у стен крепости.

Ввиду отсутствия в крепости командного состава, по приказу полкового комиссара Фомина его боевой заместитель Самвел Матевосян одел его вторую гимнастерку, воодушевляя таким образом защитников крепости. Матевосян лично водил защитников крепости в контратаки, был несколько раз тяжело ранен и уже в бессознательном состоянии попал в плен, где организовал побег группы бойцов. Воевал в подполье, в действующей армии дослужился до командира роты, будучи за войну семь раз раненным.