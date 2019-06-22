РИАМО - 22 июн. Полицейские передали медикам девочек, обнаруженных в захламленной квартире на северо-востоке Москвы, материалы проверки по данному факту переданы в следственный комитет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

21 июня в полицию от жителей дома в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, нашли подтверждение полученной информации. 7-ми и 8-летняя дочери безработных родителей направлены полицейскими в медицинское учреждение», - отмечается в материале.

Материалы проверки по факту произошедшего переданы в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова сообщала, что по данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка.

СК проверит информацию об обнаружении 2 маленьких детей в захламленной квартире в Москве>>