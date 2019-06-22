РИАМО - 22 июн. В субботу температура воздуха на территории Москвы и Подмосковья превысит климатическую норму на 8-9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода, установившаяся в Московском регионе, соответствует июлю, нежели июню. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-9 градусов. Вот и субботний день обещает быть очень жарким, в столице воздух разогреется до 30-33 градусов», - говорится в сообщении.

Также в субботу в Москве жара может побить абсолютный рекорд дня для 22 июня, установленный в 1917 году.

В Подмосковье на субботу объявили «оранжевый» уровень из-за высокой пожарной опасности, кроме того, в области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя.