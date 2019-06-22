РИАМО - 22 июн. Воздух в столице в субботу может прогреться до 33 градусов, таким образом может быть побит абсолютный рекорд дня для 22 июня, который был установлен в 1917 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Субботний день обещает быть очень жарким, в столице воздух разогреется до 30-33 градусов. А это значит, велика вероятность установления нового абсолютного максимума для 22 июня, который держится с далекого революционного 1917 года и составляет плюс 31,8 градуса», - говорится в сообщении.

Также в прошлом веке наблюдалась и самая низкая температура. 22 июня 1910 года в ранние утренние часы воздух остывал до плюс 1,8 градуса, и с тех в этот день холоднее не было ни разу.

В 1959 году в этот день на Москву обрушился сильный дождь, выпало чуть более трети месячной нормы осадков, 25,3 миллиметра при норме 75 миллиметров.

Главное управление МЧС РФ по Москве ранее предупредило жителей и гостей столицы о сильной жаре в городе. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.